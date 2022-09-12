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Yunus polisi kalbine yenik düştü
Samsun’da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.
Asayiş 12.09.2022, 11:50
Samsun’da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Salih Şimşek, bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
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