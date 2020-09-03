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Yunanlılar yine Türk karasularına itti
YUNANİSTAN ADALARINA GEÇEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ CAN SALI VE LASTİK BOTLARA BİNDİREREK TÜRK KARASULARINA İTEN YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, İÇİNDE İKİ KİŞİNİN BULUNDUĞU LASTİK BOTU TÜRK KARASULARINA İTTİ.
Asayiş 03.09.2020, 17:58
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MUĞLA (İHA) – Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği lastik bottaki düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sabah saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Bodrum Karaada açıklarında deniz üzerinde sürüklenen içinde iki düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, cep telefonları, paraları ve motoru sökülen lastik bot içinde iki düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.
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