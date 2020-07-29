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Yunanlılar tarafından geri itilen 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNANİSTAN’IN MİDİLLİ (LESVOS) ADASI’NA YASI DIŞI YOLLARDAN GEÇMEK İSTEYEN 60 DÜZENSİZ GÖÇMEN YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN AÇIK DENİZDE GERİ İTİLDİ.
Asayiş 29.07.2020, 11:55
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yası dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açık denizde geri itildi. Geri itilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen bir grup mülteci, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk Kara Sularına geri itildi. Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.
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