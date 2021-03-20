Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli denize atılan sığınmacılardan kayıp olan şahıs aranıyor

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 3 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan ve kaybolduğu ifade edilen sığınmacının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Boğaz Adası mevkisi, Fener Adası ve Ayasandra mevkisinde de çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan, kurtarılan sığınmacılardan 2’sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1’inin ise taburcu olduğu öğrenildi.