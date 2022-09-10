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Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.
Asayiş 10.09.2022, 23:50
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.
9 Eylül 2022 tarihinde Bodrum’dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca yakalanıp Türk karasularına itilmesi, ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılması, saniye saniye kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
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