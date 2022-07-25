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Yunanların Türk kara sularına ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk kara Sularına itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.

Asayiş 25.07.2022, 14:35
Yunanların Türk kara sularına ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk kara Sularına itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" denildi.

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