Yunanların ölüme terk ettiği 125 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
İZMİR’İN FOÇA İLÇESİNDE YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEREK ADETA ÖLÜME TERK EDİLEN TOPLAM 125 DÜZENSİZ GÖÇMENİ TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARILDI.
İzmir’in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek adeta ölüme terk edilen toplam 125 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aslan Burnu açıklarında önceki gün öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan ve adeta ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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