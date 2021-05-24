banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Yunanistan’ın zulmettiği göçmenlere Türkiye’den yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın çağ dışı davranışlar uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye’ye göndermeye çalıştığı 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Asayiş 24.05.2021, 11:19
Yunanistan’ın zulmettiği göçmenlere Türkiye’den yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın çağ dışı davranışlar uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye’ye göndermeye çalıştığı 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın eşyalarını aldığı ve aç susuz bırakarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye gönderilmeye çalışan 81 düzensiz göçmenin Meriç Nehri’nde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
22°
açık