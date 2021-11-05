Yunanistan’ın Türk sularına ittiği 89 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen, lastik bot ve can salları içerisindeki 89 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Kasım saat 11.15 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Bölgede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 5 Kasım saat 03.00 sıralarında yine Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Saat 04.40 sıralarında yine yakın bir bölgede lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.