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Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul’da yakalandı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek iç
Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul’da yakalandı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.
Asayiş 22.10.2022, 11:32
Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul’da yakalandı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.