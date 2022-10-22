Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul’da yakalandı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.