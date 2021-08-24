Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme ter edilen 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme ter edilen 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 Ağustos Cuma günü saat 12.00 sıralarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin karaya çıktığı bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri, kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
21 Ağustos Cumartesi günü saat 07.55’te Ayvacık açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık’taki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.