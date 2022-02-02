Yunanistan’ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevki’inde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur” ifadelerine yer verildi.