Yunanistan’ın ölüme ittiği 59 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarına Türk kara sularına geri itilen 59 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Ocak saat 02.20 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün saat 03.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.