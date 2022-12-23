Yunanistan’ın ölüme ittiği 116 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege Denizi İzmir açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 116 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık tarihinde İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botlar ve can salları içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 116 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.