Yunanistan’ın göçmen zulmü devam ediyor... Önce işkence yaptılar sonra çırılçıplak ölüme ittiler

Yunanistan güvenlik güçlerinin elektro şok cihazıyla işkence yapıp, demir ve silah kabzasıyla darp ettikten sonra çırılçıplak soyup Meriç Nehri’nde ölüme ittiği göçmen, yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan gerek Ege Denizi’nde gerekse Meriç Nehri’nde göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sık sık gündeme gelen Yunanistan, bir zulme daha imza attı.

Yunanistan güvenlik güçleri, elektro şok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti. Çırılçıplak soydukları göçmenin paralarını ve cep telefonunu da alan Yunanistan güvenlik güçleri, ardından göçmeni Meriç Nehri’nde ölüme itti.

Meriç Nehri’nde yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı. Yaralı haldeki göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri’ne itildiğini anlattı.