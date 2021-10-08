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Yunanistan’ın geri ittiği 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 08.10.2021, 15:15
Yunanistan’ın geri ittiği 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saat 00.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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