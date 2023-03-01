Yunanistan’daki tren kazasında can kaybı 36’ya yükseldi

Yunanistan’ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu artıyor. İfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis gerçekleştirdiği basın toplantısında,"Tempi vadisinin girişindeki kaza mahallinde mahsur kalan kişileri bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin tüm çalışmaları, yolcu treninin ilk 3 vagonuna odaklanmış durumda. Şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 6’sı yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere 66 yaralının tedavisi ise sürüyor" ifadelerini kullandı. Kazayı yara almadan ve hafif yaralarla atlatan yolcular otobüsle Selanik’e götürülürken, çarpışma nedeniyle çok sayıda yolcunun camlardan fırladığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçoktakis’in de günün ilerleyen saatlerinde olay yerini ziyaret edeceği öğrenildi.

Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.