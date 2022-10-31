Yunanistan’daki dinleme skandalında yeni iddia: “EYP sadece muhalefeti dinlemedi”

Yunanistan’da patlak veren dinleme skandalında Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) sadece muhalefeti değil, kabinede bulunan bir bakan ile çok sayıda iş adamını da dinlediği iddia edildi.

Yunanistan’da patlak veren dinleme skandalında Yunan basını tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunanistan’ın tirajlı gazetelerinden Ta Nea, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın sadece muhalefet ve gazetecileri değil, kabinede bulunan bir bakanı ve çok sayıda iş adamını da dinlediğini yazdı. Gazetenin iddiaları hakkında konuşan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirtti.

CNN Yunanistan’ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis’in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) lideri Nikos Androulakis’in cep telefonuna "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda istifa getirmişti. EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti.