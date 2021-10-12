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EGM’den, Ankara’da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedildi.
Asayiş 12.10.2021, 13:24 12.10.2021, 14:52
Yunanistan’ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedildi.
Merkez üssü Yunanistan’ın Lasithi kenti olan deprem, 6.3 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, İzmir’de de hissedildi. 12.10’da meydana gelen depremin 6.62 kilometre derinliğinde olduğu belirtilirken, 30 Ekim 2020’de 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmirliler de tedirginlik yaşadı. İzmirli vatandaşlar, 30 Ekim İzmir depreminin yıldönümüne sayılı günler kala tedirgin olduklarını ve aynı acıları yaşamak istemediklerini dile getirdi.