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Yunanistan’daki 8 FETÖ üyesi ülkeyi terk etti
Yunanistan’ın Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika’ya gitti.
Asayiş 16.04.2022, 12:14
Yunanistan’ın Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika’ya gitti.
Yunanistan´ın en saygın gazetelerinden biri olan Ta Nea’nın manşetinde yer alan haberde, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi, Yunanistan’dan ayrıldı. Almanya, Belçika ve Kanada’daki akrabaları ve bazı FETÖ üyeleriyle iletişime geçen kişiler geçen yaz Yunanistan’ı terk ederek yakınlarının yanına gitti.