Yunanistan’daki 8 FETÖ üyesi ülkeyi terk etti

Yunanistan’ın Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika’ya gitti.

Yunanistan´ın en saygın gazetelerinden biri olan Ta Nea’nın manşetinde yer alan haberde, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi, Yunanistan’dan ayrıldı. Almanya, Belçika ve Kanada’daki akrabaları ve bazı FETÖ üyeleriyle iletişime geçen kişiler geçen yaz Yunanistan’ı terk ederek yakınlarının yanına gitti.