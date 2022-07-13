banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Alkole bir zam daha geliyor
Alkole bir zam daha geliyor
Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını

Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 mürettebat kayıp

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü ve helikopterde bulunan 4 mürettebattan 2’sinin kayıp olduğu bildirildi.

Asayiş 13.07.2022, 19:40
Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 mürettebat kayıp

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü ve helikopterde bulunan 4 mürettebattan 2’sinin kayıp olduğu bildirildi.

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düştü. Adadaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39’da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55’te irtibatın kesildiği aktarıldı. Helikopterde, 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, 2 mürettebatın kazadan sağ olarak kurtarıldığı, 2 mürettebatın ise kayıp olduğu aktarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ile Yunan Hava Kuvvetlerinin kaybolan 2 mürettebat için insansız hava aracı ve helikopter destekli arama-kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu