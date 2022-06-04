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Yunanistan’da orman yangı çıktı, bazı bölgelerde halk tahliye edildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.

Asayiş 04.06.2022, 23:34
Yunanistan’da orman yangı çıktı, bazı bölgelerde halk tahliye edildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı. Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.

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