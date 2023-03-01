Yunanistan’da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı

Yunanistan’ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Bazı vagonlar raydan çıkarken, bölgeden alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, feci kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi ise yaralandı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vassilis Varthakoyannis, "Tahliye süreci devam ediyor, çarpışmanın şiddeti nedeniyle çalışmalar çok zor koşullar altında yürütülüyor" dedi. Demiryolu şirketi Hellenic Train tarafından yapılan açıklamada ise Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninde yaklaşık 350 yolcu olduğu belirtildi.

Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.