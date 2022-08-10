Yunanistan’da göçmen teknesi battı

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya’dan İtalya’ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını açıkladı. HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi. Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini söyledi.