Yunanistan’da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü

Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan’dan kalkan ve Ürdün’e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna’ya ait kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Sırbistan’dan kalkan ve Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düşen 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sırbistan’ın Niş Havaalanından kalkan uçağın, Kosova ve Kuzey Makedonya üzerinden geçtikten sonra Yunanistan’ın Limnos Adası yakınlarında arızalandığı ve acil iniş talebinde bulunduğu kaydedilmişti. Kavala Havaalanına yönlendirilen uçağın havada alev aldıktan sonra yere çakıldığı ve ardı ardına büyük patlamaların yaşandığı belirtilmişti. Ürdün’e gitmekte olan uçağın 12 tonluk tehlikeli madde ile dolu olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, uçağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamaların etkisiyle etrafa saçılan tehlikeli gaz nedeniyle itfaiye ve kurtarma ekiplerinin uçağa müdahale edemediğini belirtmişti.