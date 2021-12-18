Yunanistan’da 5.4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da Mora ile Girit Adası açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Mora ile Girit Adası arasında açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yaklaşık 58 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin başkent Atina’dan Girit’e kadar hissedildiği ifade edildi. Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, medyaya yaptığı açıklamada, "Derinliği nedeniyle sarsıntı daha geniş bir alanda hissedildi" dedi.

Yunanistan itfaiye teşkilatı herhangi bir hasar bildirimi olmadığını aktarırken, ölü ve yaralı bilgisine yönelik açıklama yapılmadı.