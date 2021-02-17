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Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’ın Patras kentinin kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 17.02.2021, 09:39
Yunanistan’ın Patras kentinin kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Patras Üniversitesi Jeoloji Bölümü Sismoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Patras kentinin 22 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 05.36’da kaydedilen depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.