Yunanistan’da 3 gün ulusal yas ilan edildi

Yunanistan’ın Tempi bölgesinde şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de Nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının meydana geldiği bölgeye giderek açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Tek bir şeyin garantisini verebilirim, bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Çoğu üniversite öğrencisiydi

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin birinci ve ikinci vagonunun çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezildiği, üçüncüsünün ise raydan çıktığı öğrenildi. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi. İki trenin çarpışmadan önce "kilometrelerce" aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.

Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.