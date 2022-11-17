Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi’nin 49. yıl dönümünde yüzlerce kişi ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi’nin 49. yıl dönümünde düzenlenen eyleme katılan yüzlerce kişi "NATO ve ABD dışarı" yazılı pankartlar ve kırmızı bayraklarla ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Yunanistan’da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması’nın 49. yıl dönümünde sokağa çıktı. Ülkede, 17 Kasım 1973’te "Albaylar Cuntasına" karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Öğrenciler, sendika ve siyasi parti üyeleri ile halk, Atina Politeknik Üniversitesi’nin eski kapısına 1973’te hayatını kaybeden 23 kişi için karanfiller bıraktı. Daha sonra, ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne kadar "NATO ve ABD dışarı" yazılı pankartlar ve kırmızı bayraklarla yürüyen eylemciler, ABD aleyhine demokrasi yanlısı sloganlar attı.

Son yılların en büyük gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Atina’da, halkın eyleme katılım oranı da hükümete verilen desteği gözler önüne seriyor. Gösterilere katılımın fazlalığı halkın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yönetiminden memnun olmadığını belli ediyor.

17 Kasım’da 23 kişi hayatını kaybetti

17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi’ni işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya, baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılana kadar devam etti.