Yunanistan’da 16 yaşındaki genci vuran polis hakim karşısında

Yunanistan’da 16 yaşındaki gence ateş edip ağır yaralanmasına yol açan polis memuru hakim karşısına çıktı.

Yunanistan’ın Selanik kentinde 16 yaşındaki Roman bir gencin polisin ateş açması sonucu yaralanması, ülke genelinde büyük tepkiye yol açtı. Ülkede yaşayan Romanlar protestolarla tepkisini gösterirken, 34 yaşındaki polis memuru bugün hakim karşısına çıktı.

Gencin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi Selanik’teki mahkeme binasının önünde toplanıp olayı protesto etti. Yaralanan gencin fotoğrafını taşıyan göstericiler, “adalet” çağrısında bulundu. "Konu benzin ve para değildi, polisler onu Roman olduğu için vurdu" sloganları atan göstericiler, polis memurunun tutuklanmasını talep etti. Roman topluluğu liderlerinden Andonis Tasios yaptığı açıklamada, “Onu renginden dolayı vurdular. Roman olmasaydı yapmazlardı” dedi.

Ne olmuştu?

Pazartesi günü, 16 yaşındaki Roman genç 20 euro’luk benzin parasını ödemeden aracıyla benzin istasyonundan kaçmaya çalışırken kendisini takip eden motosikletli bir polis tarafından ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Olayın ardından Roman topluluğu tarafından başkent Atina ve Selanik başta olmak üzere bir çok kentte şiddetli protesto gösterileri yapılmış, bir polis memuru hafif yaralanmıştı.

Polis memuru verdiği ifadede, gencin kendisini takip eden motosikletlerden birine aracıyla çarpmaya çalıştığını, onu durdurmak için iki el ateş ettiğini söylemişti. Ekip arkadaşlarını korumak için ateş ettiğini iddia eden polis memuru, genci vurmak istemediğini ifade etmişti. Olay sonrası görevden uzaklaştırılan polis memuru, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasadışı yollarla silah kullanmakla suçlanıyor.

Yunanistan’da yerel kaynaklara göre son yıllarda birçok Roman genç suç işleyip kaçmaya çalıştıkları sırada polisle girdikleri arbede ve çatışmalarda yaralandı.