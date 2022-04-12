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Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 12.04.2022, 14:24
Edirne’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Sınırda görev yapan ’Hudut Kartalları’, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriyeleri esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.’yi sınırda yakaladı.