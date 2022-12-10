Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski 2 savcı tutuklandı

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç 2 savcı tutuklandı.?

Hudut askerleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan istinafta dosyaları olduğu belirlenen ihraç stajyer hakim S.B.Ü. ile ihraç savcılar V.D. ve Ş.D. oldukları tespit edildi. Üç şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.D. ve Ş.D., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. S.B.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.