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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne’de yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Asayiş 02.11.2022, 12:53
Edirne’de yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, huduttaki askerler tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.A. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.