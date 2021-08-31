Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 kişiden 5’i FETÖ’cü çıktı

Edirne sınırından Yunanistan’a geçmeye çalışan 6 kişi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

Edirne sınırından Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişiye yönelik Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.