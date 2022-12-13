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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Asayiş 13.12.2022, 13:40
Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri H.D., A.Ş., C.N. ve T.S.; jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye, savcılıktaki ifadelerinin sonrasındaysa mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 4 örgüt mensubu tutuklanarak cezaevine gönderildi.