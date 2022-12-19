Yunanistan’a kaçmaya çalışılan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü FETÖ zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede, Hudut Kartallarının devriye faaliyeti esnasında durumundan şüphelenen 4 şahsı yakaladı. Yunanistan’a kaçma çalıştığını tespit eden zanlılar, kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürdü. Kimlik kontrolü yapılan 4 şüphelinin terör örgütü FETÖ bağlantısının olduğu tespit edilmesi üzerine Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Terör örgütü FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A’nın, jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.