Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan’a kaçmaya çalışan avukat Y.B.’yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.