Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 terör şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 terör şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hudut Askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında durumundan şüphelenen 4 kişiyi durdurdu. Şahıslar, kimlik kontrolü yapılması için hudut karakoluna götürüldü. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

Yunanistan’a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen B.A., A.E. Ö.K ve B.S Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.