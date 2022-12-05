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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.
Asayiş 05.12.2022, 14:24
Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.
Hudut askerleri, yaptıkları devriye faaliyeti esnasında, Meriç ilçesi 1’inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan’a kaçmaya çalışan E.B. ile Z.K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ’FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.
Öte yandan jandarma ekipleri, dün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.