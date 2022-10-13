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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı
Edirne’de Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı.
Asayiş 13.10.2022, 19:30
Edirne’de Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ/PDY üyesi ve 4 PKK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 22 terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.