Yunanistan’a kaçmaya çalışan 22 terör şüphelisi yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 PKK terör örgütü ve 18 FETÖ/PDY şüphelisi sınırı geçemeden yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ/PDY üyesi ve 4 PKK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 22 terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.