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Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı

Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ile FETÖ şüphelisi 17 kişiden 14’ü tutuklandı.

Asayiş 26.05.2022, 18:01
Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı

Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ile FETÖ şüphelisi 17 kişiden 14’ü tutuklandı.

Hudut Kartalları, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede devriye görevi esnasında düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmak isteyen 15’i FETÖ, 2’si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A., K.Y., D.Ö., M.K., Ü.T., K.T., E.N., O.K., S.B., Ö.H., H.S., S.H. ve B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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