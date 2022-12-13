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Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı
Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu şüpheli tutuklandı.
Asayiş 13.12.2022, 14:31
Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu D.B’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi’ne sevk edilen D.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli işlemlerinin ardından Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi.