Son Dakika
Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne’de, Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi tutuklandı.
Asayiş 14.11.2022, 13:29
Edirne’de, Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında Hudut Kartalları tarafından yakalanan T.C., S.A., A.C. ve C.T., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine getirildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.