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Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Asayiş 15.06.2022, 18:13
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 1 şahsı gözaltına almıştı. Hudut askerleri tarafından Karakola götürüldükten sonra kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının olduğunu tespit edilmesi üzerine şahsı gözaltına almıştı. FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş yarbay E.H. gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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