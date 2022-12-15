Son Dakika
Yunanistan’a kaçma hazırlığında yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Asayiş 15.12.2022, 12:48
Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri F.S., Y.Ö., M.G., B.S. ve H.A.B.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.