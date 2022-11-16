Yunanistan’a kaçma hazırlığında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Hudut Kartalları tarafından, dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında yakalanan A.S. ve A.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderildi. Şüpheliler, mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.