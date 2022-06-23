Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi

Yunanistan’a geçmeye çalışırken terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

Şahıslar Meriç ilçesindeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.