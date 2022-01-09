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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçmak üzereyken askeri yasak bölgede yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş 09.01.2022, 16:07
Edirne’de Yunanistan’a kaçmak üzereyken askeri yasak bölgede yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne’nin Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmak üzereyken kolluk kuvvetleri tarafından kıskıvrak yakalanan 6 FETÖ şüphelisi, Uzunköprü Adliyesi’ne sevk edildi. 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.