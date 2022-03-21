Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan M.S, A.A, B.A. ve S.A’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden A.A. ve M.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.